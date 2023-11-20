Його близькі захищали Україну на фронті.

Український співак MELOVIN розповів, що серед його рідних і близьких людей є ті, які з перших днів повномасштабного російського вторгнення стали на захист батьківщини.

Деякі з них продовжують служити в Збройних силах України, а деякі загинули в боях за Україну.

"Більше вони мені не посміхнуться", - сказав артист в інтерв'ю УНІАН.

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Також він розповів, як реагує на хейт на свою адресу через те, що він сам не взяв в руки зброю і не поїхав на фронт.

"Коли мені щось закидають "Чому ти не на фронті?", я не реагую. Що мені робити? Сваритися в коментарях з цими людьми? Не хочу. Можливо, їм також важко, може вони теж когось втратили на фронті. Всі травмовані. Ти просто або ставишся до людей позитивно, або захлинаєшся у своєму негативі", - додав співак.

Нагадаємо, раніше MELOVIN зізнався, чому не пішов на фронт. За його словами, повістку він поки не отримував, а ось йти добровольцем - боїться. Він додав, що не відчуває свою провину за те, що не перебуває на фронті.

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