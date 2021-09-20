У блогерки була панічна атака.

Українська блогерка, актриса і співачка Анна Трінчер опублікувала в Instagram відео, на якому вона намагається впоратися з панічною атакою, але у неї нічого не виходить.

Дівчина розповіла, що була в одному з київських ТРЦ, намагалася поїсти, але їй шматок в горло не ліз. Вона пішла в туалет, де у неї і трапилася справжня панічна атака. У неї тряслися руки і текли сльози. За словами Трінчер, це відео вона записала, щоб потім показати його своєму психологу. Також вона пообіцяла допомогти всім бажаючим, які теж страждають від панічних атак.

Крім того, Аня припустила, що таке могло з нею статися після сварки з мамою. Тоді дівчина також показала відео, на якому плаче, сидячи в машині.

Хто така Анна Трінчер

Анна Трінчер - українська співачка і актриса, представниця України на "Дитячому Євробаченні 2015", суперфіналістка восьмого сезону "Голос країни", учасниця другого сезону "Голос. Діти", а також актриса серіалу "Школа". Також дівчина веде свою сторінку в Instagram і користується популярністю в TikTok.

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Автор: Діана Могилєвич