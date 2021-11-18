За словами співачки, на проекті вона нібито пройшла через "м'ясорубку".

Українська співачка Євгенія Власова розкрила подробиці участі в шоу" Танці з зірками", з якого вона вибула після восьмого ефіру. Виявилося, артистка брала участь у проекті не безплатно, їй платили гонорар.

Про це вона розповіла в прямому ефірі під час інтерв'ю зі скандальним журналістом Отаром Кушанашвілі.

За словами співачки, участь у проекті для неї багато значить, хоча і була дуже непростою. Власова стверджує, що нібито пройшла через "м'ясорубку", шоу відняло у неї багато сил, як фізичних, так і емоційних.

Говорячи про проект, Кушанашвілі зазначив, що він погоджується на такі шоу тільки заради грошей, бо вони стають для нього серйозним випробуванням. У відповідь на це Власова раптово заявила, що вона отримувала гонорар за участь в "Танцях з зірками".

"Мені платили гонорар... Але річ у тому, все-таки це не той гонорар, заради якого я б брала участь", - зазначила співачка.

За словами артистки, єдиною причиною, яка змусила її прийняти запрошення на проект, була її "божевільна" любов до танців. Проте вона зізнається, що участь в "Танцях з зірками" далося їй непросто. Але вона все одно рада тому, що зважилася піти на проект і нарешті показала публіці, що її не варто асоціювати з хворою жінкою.

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Автор: Поліна Кузенко