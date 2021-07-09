Місяць тому влада міста Гілфорд видала ордер на арешт співака.

Відомий американський шок-рокер Мерилін Менсон здався поліції у зв'язку зі звинуваченням у нападі на відеооператора під час концерту в місті Гілфорді в 2019 році.

Про це повідомляє TMZ.

"Поліція Гілфорда в Нью-Гемпшир повідомляє, що Менсон здався правоохоронним органам в Лос-Анджелесі у зв'язку з діями, які він імовірно вчинив на концерті, І був звільнений під особисті зобов'язання", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що музикант зобов'язався не здійснювати ніяких злочинів протягом певного періоду, не мати ніяких контактів з передбачуваною жертвою і бути присутнім на всіх судових засіданнях.

Мерилін Менсон напав на оператора: передісторія

Читайте такожУ Мериліна Менсона є "кімната для зґвалтувань"У травні поточного року влада міста Гілфорд (штат Нью-Гемпшир) видала ордер на арешт Менсона у зв'язку з тим, що він нібито поводився образливо стосовно відеооператора на концерті у 2019 році.

Адвокат співака підкреслив, що передбачуваний напад не був пов'язаний з діями сексуального характеру. За його словами, Менсону може загрожувати позбавлення волі строком не менше одного року і штраф у розмірі 2 тисяч доларів.

У лютому правоохоронні органи Лос-Анджелеса повідомили, що проводять розслідування у зв'язку зі звинуваченнями щодо Менсона в побутовому насильстві.

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Автор: Катерина Шварц