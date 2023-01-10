Він розповів, що досі перебуває під наглядом лікарів.

Російський режисер Микита Міхалков вийшов на зв'язок після госпіталізації і розповів про своє самопочуття.

Він висловив подяку всім, хто за нього турбується і додав, що поки залишається в лікарні. Він продовжує проходити обстеження і отримувати необхідне лікування.

"Кількість повідомлень з побажаннями здоров'я неймовірна. Тепер я знаю точно, чим відрізняється популярність від справжнього кохання! Дякую вам...", - написав Міхалков у своєму Telegram-каналі.

Відео дня

Хвороба Микити Міхалкова

Микита Міхалков потрапив до лікарні з коронавірусом. Лікарі оцінюють його стан як важкий. Відомо, що на тлі ковіду у нього розвинулася пневмонія.

Пізніше його стан різко погіршився, через що його перевели в реанімацію.

Там стан його здоров'я не покращився. 10 січня з'явилася інформація, що йому досі зле.

"У режисера зросла площа ураження легень і загострилися хронічні проблеми з серцем. За нашою інформацією, після КТ легенів у Микити Сергійовича виявили зростання уражених ділянок. У порівнянні з попередніми результатами - стан погіршився", - повідомили росЗМІ.

Вас також можуть зацікавити новини: