Карпович відвідує Прилучного / instagram.com/m1r0slava_karpovich
Російська актриса Мирослава Карпович прийшла в лікарню до побитого Павла Прилучного.
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За даними Telegram-каналу "Super.ru", Карпович приїжджає до нього щодня.
Що сталося з Павлом Прилучним
- Актор каже, що він просто впав і вдарився головою в Калінінграді
- Прилучному діагностували зміщення виличної кістки та вивих нижньої щелепи
- Лікарі прийняли рішення призначити йому операцію на виличній області
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