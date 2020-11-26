Карпович відвідує Прилучного / instagram.com/m1r0slava_karpovich

Російська актриса Мирослава Карпович прийшла в лікарню до побитого Павла Прилучного.

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За даними Telegram-каналу "Super.ru", Карпович приїжджає до нього щодня. 

Що сталося з Павлом Прилучним

  • Актор каже, що він просто впав і вдарився головою в Калінінграді
  • Прилучному діагностували зміщення виличної кістки та вивих нижньої щелепи
  • Лікарі прийняли рішення призначити йому операцію на виличній області

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Автор: Діана Могилєвич