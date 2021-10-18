Анна Неплях згадала про своє минуле в програмі "Світське життя".

Переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт" і екс-учасниця шоу "Холостяк" Анна Неплях дала відверте інтерв'ю ведучій Катерині Осадчій.

Дівчина ще в період участі в романтичному реаліті говорила про те, що екс-бойфренд підіймав на неї руку. Так, Осадча вирішила розпитати про це дівчину, оскільки цим ексом виявився син відомих українських чиновників.

"Хочу сказати, що коли ти припиняєш бути жертвою - ти припиняєш про це говорити", - сказала Неплях, додавши, що їхні стосунки закінчилися три роки тому.

Також дівчина зізналася, що писала заяву в поліцію і хотіла отримати з колишнього кругленьку суму за моральний і фізичний збиток. Але їй таки вдалося його пробачити, бо вона дуже його кохала. В результаті Неплях забрала заяву і остаточно порвала зі своїм коханим.

Читайте також"Мене може нагинати тільки чоловік": Ілона Гвоздьова різко висловилася про "Танці з зірками"Нагадаємо, 27-річна учасниця телешоу "Холостяк" Анна Неплях перемогла у фіналі українського відбору "Міс Україна-Всесвіт 2021", який пройшов у "Fairmont Grand Hotel" у Києві ввечері 15 жовтня.

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Автор: Діана Могилєвич