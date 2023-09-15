Через те, що у учасниць "Міс Україна" знайшли зв'язки з РФ, організатори іншого конкурсу краси вирішили провести ребрединг.

Скандал навколо конкурсу "Міс Україна" вплинув й на інші конкурси нашої країни. Так, "Міс Україна Всесвіт" змінює назву, аби "відокремитися від бруду", який полився на їхніх "колег".

"Тепер ми — "Міс Всесвіт Україна". У зв’язку з черговим скандалом, що стався з нашими "колегами", ми прийняли важливе рішення — провести ребрендинг. Ми бойкотуємо: будь-які види сексуальних домагань, непрофесіоналізм, зв'язки з країною-окупантом, неетичні вислови щодо учасниць конкурсу. Не всі люди однакові. Як і бренди. Як і конкурси краси. Хочемо нагадати: "Міс Всесвіт" — це інклюзивний конкурс, у якому можуть брати участь усі жінки незалежно від їхніх параметрів тіла, сімейного статусу, а починаючи з 2024 року будуть зняті вимоги щодо віку учасниць", - йдеться на сторінці конкурсу в Instagram.

Організатори наголосили на тому, що не мають відношення до "бруду". При цьому у "Міс Всесвіт Україна" нагадали, що минулого року конкурс нагадував світу про війну, адже переможниця конкурсу, модель Вікторія Апанасенко, виступила у національному костюмі "Воїн світла", на який усі звернули увагу.

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"Щоб відтепер ніколи дії колег не асоціювалися з нашим конкурсом, ми змінюємо назву нашого конкурсу на "Міс Всесвіт Україна" / "Miss Universe Ukraine". Ми хочемо і далі мати можливість прославляти Україну на міжнародній арені та розповідати правду про війну", - додали організатори.

Скандал навколо "Міс Україна" - з чого усе почалося

Декілька днів тому навколо конкурсу "Міс Україна 2023" розгорівся скандал. Гуморист Андрій Лузан помітив, що деякі учасниці мають зв'язки з РФ. При цьому він наголосив, що моделі можуть займатися ескортом. Це викликало бурхливий резонанс.

Після цього організатори конкурсу пообіцяли провести перевірку. На тлі скандалу одна з учасниць "Міс Україна", модель Вікторія Макарова зі Львова, відмовилася від участі, адже не хотіла суперечити своїм принципам. Згодом організатори конкурсу повідомили, що виключили трьох учасниць, але кого саме - не розповіли.

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