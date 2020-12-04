Співачка вирішила влаштувати собі справжню новорічну атмосферу і поділитися нею з шанувальниками.

Співачка Міша Романова, незважаючи на всі обставини навколо, вирішила влаштувати собі справжню новорічну атмосферу і поділитися нею з шанувальниками.

Знімки Міша Романова опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Зі світлими надіями на новий 2021 рік, який зовсім скоро вступить у свої права, співачка знялася в дуже ніжній фотосесії.

Читайте такожТіна Кароль знялася у спокуслівій фотосесії"Мені хочеться, щоб повернувся, той святковий новорічний настрій, схоже на диво, яке я відчувала в дитинстві. Адже, десь в душі все ще є маленька надія на різдвяне диво, - коментує Міша свою зйомку. - Тому, я із задоволенням накуплю багато мандарин, шоколадних зайчиків і буду зі своїм сином Мартіном прикрашати вдома ялинку».

Раніше співачка Міша Романова в інтерв'ю для Каті Осадчої розповіла, чи спілкується рідний батько з її сином Мартіном і як Макс Барських справляється з обов'язками хрещеного батька.

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Автор: УНІАН