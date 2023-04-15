Раніше актрисі та Ковтуненку навіть приписували роман.

Українську актрису Ксенію Мішину, яка також була головною героїнею романтичного реаліті "Холостячка", помітили поряд з відомим чоловіком. Він боровся за її серце на проекті, втім зірка "Кріпосної" тоді обрала Олександра Еллерта.

У мережі з'явилися фото з прем'єри українського фільму "Люксембург, Люксембург". Її відвідала Мішина та, як виявилося, серед гостей був і Євген Ковтуненко.

На одному з фото актриса позує поряд з учасником "Холостячки". Бізнесмен та ресторатор посміхався. Однією рукою він ніби обійняв Мішину.

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Для світського заходу актриса обрала короткий топ та джинси з ременем. Вона похизувалася "сталевим" пресом. Свій образ Мішина доповнила стильним бомбером. Ковтуненко позував у чорному светрі, жилеті та синіх джинсах.

Актриса та ресторатор впевнено дивилися у камеру та стояли дуже близько. Цим фото Мішина та Ковтуненко на своїх сторінках в Instagram не ділилися. Ймовірно, вони не хотіли отримати від шанувальників питання про їхні стосунки. Чи є між ними роман - невідомо.

Мішина та Ковтуненко - що відомо про їхні стосунки

Євген Ковтуненко був одним з чоловіків, які брали участь у першому сезоні шоу "Холостячки" з Ксенією Мішиною. Згодом у мережу "злили" фото ресторатора та актриси. Ходили чутки, що саме його обере Мішина.

Ресторатор дійшов до сьомого випуску. На останньому побаченні Ковтуненко зізнався Мішиній у почуттях, втім вона із ним попрощалася. У фіналі актриса обрала Еллерта.

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