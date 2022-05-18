Після 24 лютого вони з дружиною вирішили вивезти трьох дітей в більш безпечне місце.

Телеведучий Анатолій Анатоліч і його дружина Юла згадали перші дні після того, як Росія повномасштабно вторглася в Україну. Тоді вони прийняли рішення швидко зібратися і вивести своїх дітей.

Щоб не травмувати психіку, батьки спочатку говорили, що гучний звук - це дерево, що впало. Однак потім приховувати правду було неможливо. Про це Анатоліч разом зі своєю дружиною розповіли в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях".

"Коли ми їхали, то дівчатка бачили блокпости і навіть трупи", - сказала Юла.

"На Оболоні була розбита диверсійна група, автомобіль був у стовпі. Там лежать трупи російських диверсантів, поруч військові з автоматами. Діти надивилися всього цього", - згадав Анатолій Анатоліч.

Зазначимо, Анатолій Анатоліч і його дружина Юлія Бойко (Юла) виховують дочок Алісу і Лоліту, а також сина Ніла.

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