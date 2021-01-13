Для відпочинку біля водоспаду артистка вибрала купальник лимонного кольору.

Популярна українська співачка Надя Дорофєєва разом з чоловіком Володимиром Дантесом відпочивають на Балі й тішать шанувальників ефектними знімками звідти.

Читайте такожНастю Каменських розкритикували за фото в купальникуЦього разу зіркова пара сфотографувалася біля водоспаду Канто Лампо. Кадри Надя опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Дорофєєва і Дантес піднялися високо на камені й позували, злившись в поцілунку. "Це Вова, я і водоспад Kanto Lampo 🤍", - підписала фото зірка.

На цій же локації, під водоспадом, Надя позувала й сама: вона постала в жовтому бікіні. Шанувальники в захваті від знімків поп-виконавиці.

Хто така Надя Дорофєєва

Дорофєєва — популярна українська співачка, екс-учасниця групи "Время и Стекло". Найпопулярніші пісні колективу - "Ім'я 505", "Троль", "На стилі".

19 листопада 2020 року артистка вирушила в сольне плавання під псевдонімом DOROFEEVA. Артистка представила свій дебютний кліп на трек Gorit.

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН