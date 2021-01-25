Фанати, судячи з коментарів, у захваті від знімка Катерини.

Найвідоміша українська балерина та суддя проекту "Танці з зірками" Катерина Кухар показала спокусливий знімок з відпочинку на Мальдівах.Читайте такожВитончена Тіна Кароль показала, як займається у спортзалі (фото)

На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала фото, на якому постала під душем у зеленому бікіні.

У кадрі Кухар похизувалася витонченою фігурою. Пікантності фото надає й те, що Катерина на камеру позує мокрою.

"Наповнитися енергією", - підписала фотографію балерина.

Хто така Катерина Кухар

Катерина Кухар (нар. 18 січня 1982 року) — українська артистка балету, прима-балерина Національного академічного театру опери та балету України імені Тараса Шевченка, заслужена артистка України з 2012 року.

Народна артистка України з 2018-го. З 7 липня 2020 року - директорка Київського державного хореографічного училища.

Кухар - одна із суддів шоу "Танці з зірками". 14 вересня 2019 року Катерина розписалася зі своїм партнером.

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Автор: Ольга Робейко