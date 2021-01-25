У Кухар ідеальна фігура / фото instagram.com/ekaterinakukhar_official
Найвідоміша українська балерина та суддя проекту "Танці з зірками" Катерина Кухар показала спокусливий знімок з відпочинку на Мальдівах.Читайте такожВитончена Тіна Кароль показала, як займається у спортзалі (фото)
На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала фото, на якому постала під душем у зеленому бікіні.
У кадрі Кухар похизувалася витонченою фігурою. Пікантності фото надає й те, що Катерина на камеру позує мокрою.
"Наповнитися енергією", - підписала фотографію балерина.
фото instagram.com/ekaterinakukhar_official
Хто така Катерина Кухар
- Катерина Кухар (нар. 18 січня 1982 року) — українська артистка балету, прима-балерина Національного академічного театру опери та балету України імені Тараса Шевченка, заслужена артистка України з 2012 року.
- Народна артистка України з 2018-го. З 7 липня 2020 року - директорка Київського державного хореографічного училища.
- Кухар - одна із суддів шоу "Танці з зірками". 14 вересня 2019 року Катерина розписалася зі своїм партнером.
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