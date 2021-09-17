Примадонна показалася в стильному образі.

Російська співачка Алла Пугачова на новому знімку постала в модних прямих джинсах і темно-синій футболці, на верх якої накинула укорочену джинсовку з рукавом в дві чверті. Доповнила вона такий стильний образ білими кросівками і напівпрозорими чорними рукавичками.

Також Примадонна розпустила своє кучеряве волосся і нанесла легкий макіяж. Такий її аутфіт викликав захват у шанувальників.

"Ви - приклад у всьому", "Красуня", "Природна і приваблива", "Чудова", "Чарівний образ, так тримати. Ви зіркою були, нею і залишитеся", - пишуть фани в коментарях під фото.

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Алла Пугачова - 72-річна російська співачка, народна артистка СРСР. До репертуару співачки входить понад 500 пісень російською, англійською, німецькою, французькою, івритом, фінською, казахською, українською мовами, а її дискографія налічує 19 студійних альбомів. З 1976 по початок 1990-х років за результатами опитувань всесоюзних музичних хіт-парадів незмінно визнавалася найкращою співачкою року.

У 2010 році припинила гастрольну діяльність, проте не відійшла від активної творчої діяльності: часто бере участь у збірних концертах і телепередачах. Одружена з Максимом Галкіним. Має двох дочок, сина і трьох онуків.

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Автор: Діана Могилєвич