Легендарна італійська актриса поділилася новим знімком зі стильної фотосесії для модного журналу.

Італійська актриса Моніка Беллуччі опублікувала в Instagram знімок з нового фотосету.

Читайте такожМоніка Беллуччі у сукні від відомого дизайнера постала в незвичному образіЗіркова актриса виклала кадр з коротким підписом під ним, повідомивши, що щойно вийшов листопадовий номер @vogueitalia, Alta Moda @dolcegabbana.

На фото Беллуччі відображена в компанії молодого манекенника Емануеле Де Лоренцо. Вона тримає його за руку, а він ніби намагається її поцілувати.

Беллуччі позує в чорній обтислій сукні з глибоким декольте. Її волосся красиво укладене в зачіску.

Фотографом виступив Себастьян Фаена, який здобув популярність, завдяки роботі з такими модними виданнями, як Harper's Bazaar, V Magazine і Vogue.

Сам знімок зроблено в Романеллі - художній галереї Флоренції.

Шанувальники актриси прийшли в захват від знімка. Один з її фанатів написав: "Щасливчик, ким би він не був. Всього один поцілунок Моніки зрушив би для мене гори. Це в моєму списку бажань, але ніколи не здійсниться".

Крім того, на своїй сторінці в Instagram італійський модний журнал виклав ще один знімок з цієї фотосесії.

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Автор: Ірина Погоріла