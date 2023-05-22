Іван Кузьмінський загинув на Луганщині.

На фронті загинув музикознавець та режисер дитячого телеканалу "Малятко TV". Іван Кузьмінський пішов захищати України з перших днів великої війни, яку у лютому 2022 році розпочала Росія.

Йому було 39 років. Кузьмінський народився у Бердичеві. Він був музикантом та науковцем.

"Спершу пізнавав ази улюбленого мистецтва у Бердичівській музичній школі. Далі було навчання за спеціальністю "Хоровий диригент" у Житомирському державному музичному училищі ім. В. С. Косенка. Вищу освіту здобував у Київській консерваторії (нині - Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського). Чоловік захистив кандидатську дисертацію, викладав і вчився у докторантурі. Досліджував давню українську музику, був автором наукових статей на цю тему. Окрім того, працював режисером на дитячому телеканалі "Малятко TV", - повідомляється на сторінці Бердичівської міської ради у Facebook.

Відео дня

Відомо, що чоловік загинув 17 травня. Його життя обірвалося поблизу населеного пункту Діброва у Луганській області. До цього він воював на інших напрямках. На своїй сторінці у Facebook Кузьмінський часто ділився фото з фронту.

"Не стало справжнього патріота, перспективного науковця, вірного друга, доброї та світлої людини... Український народ ніколи не забуде подвиг Івана Кузьмінського, який поклав своє життя на вівтар Свободи і Незалежності. Вічна Пам’ять та Шана Герою! Честь!", - додали у міській раді.

Відомі люди, що загинули на війні

У квітні стало відомо, що на фронті загинув відомий український музикант. Засновник та гітарист гурту SilverTown Андрій Касенюк отримав смертельне поранення, захищаючи Україну від окупантів. Окрім цього, на війні загинув відомий художник, що пішов на фронт добровольцем.

Учора ж стало відомо, що у родині Алли Мазур сталася трагедія. На війні загинув її 32-річний племінник Олександр Сірий.

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