Поруч з двійником Моргенштерна йшов двійник Тіматі - також в оточенні охорони.

У центрі Києва помітили двійника Моргенштерна (Алішер Валієв), в'їзд в Україну якому заборонила СБУ.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook журналіст Стас Козлюк.

"Добрий вечір хлібороби. Двійник Моргенштерна гуляє Хрешатику з купою охорони і знімає відоси. Альо, Служба безпеки України?" - написав він.

Поруч з двійником Моргенштерна йшов двійник Тіматі - також в оточенні охорони.

Однак молодих людей швидко розшукали в соціальних мережах і з'ясували, що це був пранк, який придумав блогер під псевдонімом arthurmagician. До того ж користувачі відзначили, що зачіска у російського співака зараз зовсім інша.

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Моргенштерн - Україна заборонила виступи російського співака

Концерти Моргенштерна були заплановані на червень 2021 року в Харкові та Запоріжжі. Крім того, перший сольний концерт скандального співака анонсували у Палаці Спорту в Києві. За крісло в першому ряді організатори просили близько 5 тисяч гривень.

28 квітня на підставі листа СБУ Мінкульт включив реп-виконавця до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України. Наразі він судиться зі спецслужбою.

У коментарі ЗМІ в спецслужбі уточнили, що реп-виконавець "пропагує культ насильства і жорстокості, поширення і вживання наркотичних засобів і психотропних речовин".

Анонс концертів росіянина зчинив у мережі справжню "бурю", а той в Instagram заявив, що йому "страшно". Активісти нагадали СБУ, що Моргенштерн раніше засвідчив свою любов до Путіна.

Окупований Крим, за словами самого репера, він не відвідував, щоби мати змогу потрапити у материкову Україну.

Минулого року виступ виконавця в Одесі обернувся скандалом. Моргенштерн зі сцени назвав "показухою" оголошення жалоби з нагоди страшної пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Автор: Іван Бойко