Моргенштерна внесли до Переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України.

Російський реп-виконавець Моргенштерн (Алішер Валєєв) заявив, що проводить «медовий місяць» в Україні.

Відео на тлі поля зі соняшниками та дівчиною росіянин виклав у Stories в Instagram. Незадовго до цього співак публікував світлини з відпочинку у Башкирії з друзями.

«Медовий місяць продовжується. Ми в Україні», – заявив росіянин.

У коментарі виданню Сегодня СБУ відповіла, що з'ясовує, чи міг росіянин потрапити в країну: "Те, що він у переліку Мінкульту – не забороняє йому приїжджати в Україну. Адже внесення у список передбачає два варіанти – заборону в’їзду і незаборонені в’їзди"

ОНОВЛЕНО. У прикордонній службі прибуття росіянина спростували.

«Якщо Моргенштерн зараз в Україні, то ми на Марсі. Відповісти іншим чином не дозволяє законодавство», – відповів голова ДПСУ Сергій Дейнеко в коментарі Страна.

Концерти Моргенштерна були заплановані на червень 2021 року в Харкові та Запоріжжі. Крім того, перший сольний концерт скандального співака анонсували у Палаці Спорту в Києві. За крісло в першому ряді організатори просили близько 5 тисяч гривень.

28 квітня на підставі листа СБУ Мінкульт включив реп-виконавця до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України. Наразі він судиться зі спецслужбою.

У коментарі ЗМІ в спецслужбі уточнили, що реп-виконавець «пропагує культ насильства і жорстокості, поширення і вживання наркотичних засобів і психотропних речовин».

Анонс концертів росіянина зчинив у мережі справжню «бурю», а той в Instagram заявив, що йому «страшно». Активісти нагадали СБУ, що Моргенштерн раніше засвідчив свою любов до Путіна.

Окупований Крим, за словами самого репера, він не відвідував, щоби мати змогу потрапити у материкову Україну.

Минулого року виступ виконавця в Одесі обернувся скандалом. Моргенштерн зі сцени назвав "показухою" оголошення жалоби з нагоди страшної пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

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Автор: Григорій Бондар