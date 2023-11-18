У цей день до могили акторки прийшли її рідні, друзі та колеги.

На Берковецькому кладовищі у Києві освятили памʼятник акторці Руслані Писанці. Це сталося 17 листопада - у день народження зірки. Їй мало б виповнитись 58 років.

Як повідомляє "Обозреватель", в день народження акторки на місці її поховання зібралися друзі та рідні, серед них режисерка Наталка Ворожбит, телеведучі Єгор Гордєєв, Руслан Сенічкін, директорка департаменту ранкового мовлення "1+1" Юлія Жмакіна.

Чоловік Руслани Ігор Ісаков зізнався, що дуже хвилювався, що майстри не встигнуть із виготовленням пам’ятника до дня народження Руслани, але все вдалося.

Відео дня

"Зазвичай ми ніколи не святкували вдома. Чомусь так припадало, що Руся в цей день була на гастролях або на зйомках. Коли вона працювала не в Києві, то я їхав до неї. Але зізнаюся, останні роки дні народження Русі були не такими веселими, як хотілося, бо вона народилася 17 листопада, а її рідний брат помер 18. Самі розумієте", - поділився чоловік.

Перепоховання Руслани Писанки

Руслана Писанка померла в Німеччині. Там її й поховали. Втім, потім чоловік перевіз прах дружини в Україну та перепоховав на Берковецькому кладовищі разом з її мамою.

Заупокійну літію та освячення памʼятника в день народження Руслани звершив митрополит Переяславський і Вишневський Олександр Драбинко.

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