Журнал присвятив нову обкладинку Україні.

Французький журнал Elle випустив новий номер з моделлю Лорен Вассер на обкладинці. Примітно, що дівчина позувала на синьому тлі, а написи надруковані жовтим кольором. Ці кольори символізують український прапор.

Таким чином Elle підтримав Україну у війні, яку на нашій території розв'язала Росія. Цікаво й те, що Лорен - це відома модель, яка в 24 роки втратила обидві ноги. Але вона не впадала у відчай і наполегливо йшла до своїх цілей. Попри інвалідність, вона досягла висот у модельному бізнесі.

Відомо, що Лорен втратила ноги через токсичний шок (інтоксикація організму в результаті гострої бактеріальної інфекції, - УНІАН). Пізніше їй зробили золоті протези, які і прославили дівчину на весь світ.

Раніше УНІАН повідомляв, хто з голлівудських актрис підтримав Україну.

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