Леся Нікітюк прокоментувала мовчання Регіни Тодоренко.

Поки опальна телеведуча Регіна Тодоренко мовчить про війну і спокійно живе в Росії, українська зірка Леся Нікітюк допомагає переселенцям і веде інформаційну війну.

Багато знаменитостей вже намагалися достукатися до Регіни і закликати її висловитися про війну в Україні, але дівчина наполегливо продовжує мовчати. За її словами, в її родині накладено вето на політичні теми, бо у них з чоловіком різні погляди.

При цьому Леся Нікітюк в черговий раз висловилася про мовчання Тодоренко та інших зірок Росії.

"Я можу сказати тільки те, що люди, які не визначилися, мовчать. Знаєте, це як одні вибирають орел, інші - решку. А ось деякі не можуть визначитися. Я хочу звернутися до тих, хто не може визначитися – на ребрі довго не простоїш", - сказала Нікітюк в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Нагадаємо, раніше Нікітюк звернулася до українських військових і закликала їх повернутися додому живими і цілими, оскільки їй ще потрібно вийти заміж.

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