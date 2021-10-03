Маркіян Назаркевич вміє пародіювати голоси.

Ведучий заходів Маркіян Назаркевич прийшов на шоу "Співають всі" і вразив усіх суддів.

Чоловік вміє пародіювати голоси знаменитих людей. На шоу він розмовляв і голосом українського ведучого Володимира Остапчука, і голосом президента Володимира Зеленського. Судді були в захваті, бо голоси були максимально схожі.

Жіночий склад зіркової сотні звернув увагу на зовнішність Маркіяна. Співачка Солоха сказала, що він виглядає дуже мужньо, а Наталія Могилевська помітила відсутність обручки на пальці.

Зазначимо, Назаркевич виступив на шоу з однією з піснею артиста Дзідзьо. Його підтримали 69 суддів.

Читайте також"Писали, що вб'ють": син репера Потапа розповів про хейтерів та жорсткі погрозиНагадаємо, до сотні зіркових суддів увійшли Міла Кузнєцова, TAYANNA, Jerry Heil, Іво Бобул, Міша Романова, Марина Одольська, Роман Скорпіон, GROSU, Артем Пивоваров, Анастасія Приходько, Арсен Мірзоян, Анна Трінчер, Ivan NAVI, Наталка Карпа, Vlad Darwin, KISHE, LILU, Оля Цибульська, Lida Lee, Сергій Танчинець, Діма Коляденко, Ніна Матвієнко, Gena VITER, Петро Чорний, EL Кравчук, Masha Fokina, Жека Баяніст, Аркадій Войтюк, Nino, Олександр Кривошапко, Оксана Пекун, Дмитро Тодорюк, М'ЯТА та інші. А зірковим капітаном стала Наталя Могилевська.

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Автор: Діана Могилєвич