Музикант підтвердив, що виступав у Росії у 2013 році у Краснодарі. Тобто до початку збройної агресії РФ щодо України.

Учасник гурту Kalush Orchestra Тимофій Музичук у 2015 році публікував на своїй сторінці у соцмережі фото з Красної площі в Москві.

На відповідні світлини звернули в одній зі спільнот Євробачення в Україні у Telegram.

"Стало відомо, що Тимофій Музичук (Kalush Orchestra) в 2015 році (рік публікації світлини) відвідував Росію та зробив фото на Красній площі, яким поділився на своїй особистій ВК-сторінці", - йшлося у повідомленні.

На такі закиди музикант вже відповів в "історіях" в Instagram-сторінці гурту.

"У 2013 році я дійсно був у Росії на концерті у Михайла Поплавського. Просто плескав, не виступав. І того ж року виступав у Краснодарі. Після 2013-го взагалі в росії не був", - розповів учасник Kalush Orchestra.

Раніше довкола переможниці нацвідбору на Євробачення 2022 Аліни Паш розгорівся скандал. Вона нібито незаконно відвідувала Крим у 2015 році. Представники співачки надали "Суспільному" довідку, яка мала б підвердити законність її відвідування окупованого півострова. 15 лютого з'ясувалося, що прикордонники не надавали такого документа, тобто він - фейковий. Водночас артистка сама надіслала запит до ДПСУ щодо надання цієї довідки.

У середу, 16 лютого, організатори національного відбору на пісенний конкурс мають поставити крапку в цій скандальній історії та остаточно визначитися, чи братиме Alina Pash участь у Євробаченні.

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