Хлопцю мало виповнитися 22 роки за місяць. На фронті він був з літа 2022 року.

3 червня стало відомо, що на війні загинув пасинок телеведучої 1+1 Валентини Хамайко. Батько хлопця - чоловік Валентини Андрій Оністрат. Юнака звали Остап, йому за місяць мало виповнитися 22 роки.

Протягом останнього року Остап служив в ЗСУ - службу ніс у небезпечних регіонах нашої країни, які ворог щодня "накриває" з важкого озброєння. Про втрату Андрій Оністрат написав на своїй Facebook-сторінці.

"Коли Остап був маленький, він був дуже обережний. Останнім часом ми часто на ніч говорили про війну, про жертви і він мене питав: "От як там в звичайному житті люди ходять і живуть з думками, що тут на сході гинуть люди?" Як у тата, в мене не було відповіді на це питання. Я не знав, що сказати. Він позавчора вдень шукав танк. Він дуже хотів знищити танк на річницю служби. Ввечері був засмучений, що не вдалося", - згадав Андрій.

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Також чоловік розповів, що добре пам'ятає останній візит сина додому. Тоді родина зібралася разом.

"Коли він приїздив додому останній раз, він дуже змінився. Діти обліпили його з усіх боків. Я відчув те, що давно хотів бачити - взаємну любов. Він мужній герой і справжній чоловік", - резюмував чоловік.

Реакція соцмереж

"Жахливо. Просто жахливо. Світла пам'ять"

"Мої щирі співчуття, Андрію… Немає слів, які могли б заповнити прірву втрати власної дитини. Вічна Слава та пам’ять сину"

"Жах. Будь проклята ця війна. Сили вам і подяка за сина-захисника"

"Мої вам співчуття. Ваш син - Герой, який віддав життя за Україну. Помстимося!"

Раніше УНІАН писав, що під Бахмутом загинув музикант з Маріуполя, який дивом вирвався з блокади.

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