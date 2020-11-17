Надя Дорофєєва фото / фото instagram.com/nadyadorofeeva

Зірка українського шоу-бізнесу Надія Дорофєєва почала сольну кар'єру після розпаду групи "Время и стекло". Тепер співачка часто показує фанатам яскраві образи і змінює імідж. 

У своєму Інстаграмі Надя показала прев'ю до нового кліпу, яке співачка випустить 19 листопада.

Надя Дорофєєва позує на жердині / скріншот instagram.com/nadyadorofeeva

На прев'ю Надя в дизайнерських ботфортах і в костюмі з пікантними вирізами позує на жердині-ланцюзі. Співачка здивувала фанатів ефектною позою на висоті, а також новим кольором волосся - Надя перефарбувалася в блондинку. У коментарях також відзначився чоловік Дорофєєвої Дантес, написавши що Надя-найкраща.

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Автор: Катерина Пулатова