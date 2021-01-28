Співачка постала в мішкуватому одязі.

Українська співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно пішла в сольне плавання, оприлюднила в Instagram новий знімок.

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На фото вона позує, сидячи на підвіконні. Дорофєєва одягла коричневу оверсайз кофту, яка прикриває її стегна. Цікаво, що на фото у Наді зухвалий вираз обличчя.

"Найкрасивіша", "Як завжди, на стилі", "Клас", - написали шанувальники.

Хто така Надя Дорофєєва:

Дорофєєва - популярна українська співачка, екс-учасниця групи "Время и Стекло". Найпопулярніші пісні колективу - "Имя 505", "Троль", "На стиле"

19 листопада 2020 року артистка вирушила в сольне плавання під псевдонімом DOROFEEVA

Артистка представила свій дебютний кліп на трек Gorit

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Автор: Діана Могилєвич