Дорофєєва показала зухвалий образ / instagram.com/nadyadorofeeva
Українська співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно пішла в сольне плавання, оприлюднила в Instagram новий знімок.
Читайте такожВідомий український шоумен потрапив у ДТП
На фото вона позує, сидячи на підвіконні. Дорофєєва одягла коричневу оверсайз кофту, яка прикриває її стегна. Цікаво, що на фото у Наді зухвалий вираз обличчя.
"Найкрасивіша", "Як завжди, на стилі", "Клас", - написали шанувальники.
Дорофєєва показала зухвалий образ / instagram.com/nadyadorofeeva
Хто така Надя Дорофєєва:
- Дорофєєва - популярна українська співачка, екс-учасниця групи "Время и Стекло". Найпопулярніші пісні колективу - "Имя 505", "Троль", "На стиле"
- 19 листопада 2020 року артистка вирушила в сольне плавання під псевдонімом DOROFEEVA
- Артистка представила свій дебютний кліп на трек Gorit
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram