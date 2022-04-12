Артистка зізналася - після побаченого усвідомила, що українці непереможні.

Українська співачка Надя Дорофєєва готується до благодійного концерту у Варшаві. Перебуваючи там, зірка зустрілася з біженцями з України. Найбільше її зворушили діти, які дарували їй подарунки і дуже тепло зустріли.

Про це виконавиця написала в Instagram.

"Війна змусила багатьох дорослих і маленьких українців покинути рідну країну. Сьогодні ми відвідали наших біженців у Варшаві. Була вражена тим, як тепло тут приймають: годують, дають одяг, іграшки... але, звичайно, це ніколи не замінить будинок! Коли до мене підійшла одна дитина і подарувала шоколадку, а інша - іграшкового ведмедика, я ще раз усвідомила, що українці непереможні, поки так підтримують один одного! Найсміливіші і непохитні українці, я вас люблю!",- написала Надія.

Зазначимо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року, Надія зі своїми колегами-блогерами зверталася до росіян з проханням вплинути якось і зупинити це. Проте відповіді вони не отримали. Після цього Дорофєєва і Дантес шокували фанатів інформацією про розставання.

Нагадавши, сестра мовчунки Корольової записала пісню українською мовою і показала кадри війни.

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