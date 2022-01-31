Дівчина та її партнер по бізнес-проекту потрапили у гучний скандал.

Екс-учасниця "Холостяка" Юлія Бельченко ("Зайка") та блогер Дмитро Шевчук опинилися у центрі скандалу. Їх звинуватили у шахрайстві.

Про це пише OBOZREVATEL.

Влітку 2021 року Бельченко та Шевчук запустили курс під назвою "Чётенький SMM". Обидва обіцяли учасникам курсу розповісти про всі тонкощі просування бренду в соцмережах, поділитися власним досвідом та навчити заробляти в інтернеті.

Бізнес-план спрацював. Блогери отримали гроші, але їхні учні поскаржилися на неякісний контент, поверхневі знання та недобросовісне виконання роботи з боку організаторів.

Курс блогерів містив кілька пакетів з різною вартістю. Стартова ціна – 4000 гривень. Водночас за "Індивідуальний" пакет необхідно заплатити 15 тисяч гривень.

Вперше про недобросовісність Бельченко заявила Марина Левченко, яка придбала найдорожчий тариф на курсі. У своєму Instagram-акаунті дівчина розповіла, що не боялася віддавати таку велику суму, оскільки давно стежила за Юлією "Зайкою" у соцмережах. На думку дівчини, Бельченко проявила себе з позитивного боку й на "Холостяку".

Саме тому після проходження курсу учениця не наважилася критикувати дітище кумира. Однак її позиція змінилася.

За словами дівчини, вона хотіла повчитися у професіоналів, поспілкуватися з кураторами та отримати об'єктивну оцінку власних умінь, але за 15 тисяч гривень їй не дали навіть базових знань.

"Усе було настільки поверхово, що навіть для новачків цього недостатньо. У моєму пакеті не виконано жодного нормального пункту, за який я заплатила таку суму. Не було нормальних уроків і консультацій, відео, які реально вчать чомусь, а не вода з інтернету, і приклади, вкрадені з інших курсів. Юля навіть не надала своїх робіт із SMM. Відео з нею було кілька і тільки про те, як відфотошопити обличчя у фотошопі", – прокоментувала Марина.

Ще одна учениця блогерів Надія Кобіща розповіла, що придбала курс за 8 тисяч гривень. У тарифі, який вона купила, передбачався зворотний зв'язок від викладачів. Однак спілкування з Юлією та Дмитром обмежувалося фразами "Молодець, все врахувала" або "Добре постаралася". Жодних реальних оцінок та розбору домашнього завдання не було.

"У мене зникла мотивація проходити цей курс до кінця. Найцікавіше почалося після закінчення через кілька місяців. Коли люди почали висловлювати свої правдиві відгуки про курс – спочатку почистили чати, а потім узагалі їх видалили", – розповіла Надія.

Як зазначає дівчина, Юля та Дмитро обіцяли учасникам курсу допомогти із пошуками реальних клієнтів для подальшого працевлаштування в агенції, але цього не сталося.

Ще одна учасниця курсу Бельченко Юлія навіть звільнилася з роботи з надією опанувати нову професію. Дівчина купила курс за кредитні кошти, але інвестиція не окупилася.

"Я абсолютно нічого не розуміла в SMM, тому мені здавалося, що все нормально, курси – ок. Потім знайшла собі безкоштовного клієнта, і тут зіштовхнулася зі складністю. Те, що я робила для нього, виявилося антитрендом, а нас так вчили. Я зайнялася самонавчанням і прозріла... Нам реально дали поверхневі знання! Нас вчили тому, що є у вільному доступі в інтернеті. Нам лили воду. Із самонавчання дізналася набагато більше, ніж на цих курсах", – поділилася Юлія.

Наразі ні Бельченко, ні Шевчук звинувачення не коментують. Як пише видання, обидва відмовилися повертати учням гроші.

Читайте також"Холостяк" Заливако ніжно звернувся до своєї коханої: "Мої улюблені ноги"Як повідомляв УНІАН, раніше Юля "вийшла заміж" за телеведучого Богдана Юсипчука. Фанати зраділи за дівчину, але потім виявилося, що це була всього лише рекламна кампанія.

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