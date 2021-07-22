На співачку намагався наїхати автомобіль.

Українська співачка Наталя Могилевська розповіла, що на оптовому ринку Троєщина перед входом в знімальний павільйон на неї спеціально намагався наїхати автомобіль.

За словами співачки, водій намагався вчинити на неї наїзд, швидше за все, щоб налякати. Ймовірно, автомобілістів дратують пішоходи, які ходять з возами і великими покупками.

"Питання: якщо ти хочеш поспішати, навіщо вибирати дорогу через оптовий ринок? Де завжди багато людей, возів, йде розвантаження і дорогу переходять покупці. Шкода, ми не запам'ятали номера. Я б із задоволенням притягнула його до відповідальності", - сказала Могилевська.

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Автор: Діана Могилєвич