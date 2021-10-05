Гвоздьова сказала, що якщо хочеш залишитися з людиною в хороших відносинах, не потрібно заважати їй брехати.

Українська хореограф Ілона Гвоздьова у своєму інста-блозі написала пост, в якому розповіла про своє ставлення до лукавих людей.

"Хочете залишатися з людьми в хороших відносинах - не заважайте їм брехати. Після почутого і побаченого так і хочеться багатьом подарувати листівку: "лукавість не означає багатогранність"! Ніколи не витрачайте час на пояснення - люди все одно почують те, що хочуть почути! Боятися потрібно тих, хто постійно хвалить вас - лестощі перша маска заздрості", - написала Гвоздьова.

Також вона додала, що іноді потрібно бути отруйною, щоб люди тебе не "зжерли". За її словами, сьогодні дефіцит щирості, порядності і доброти.

Читайте такожБрітні Спірс і Сем Асгарі планують одружитися до кінця року - ЗМІ"Все, що говорять про мене за моєю спиною, слухає тільки моя жопа", - додала хореограф.

Нагадаємо, в п'ятому ефірі нового сезону шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова посваритися з Катериною Кухар. Судді обмінялися колючими фразами після виступу каратиста Станіслава Горуни.

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Автор: Діана Могилєвич