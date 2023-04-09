Співачка Настя Каменських, яка днями вперше вийшла на сцену після того, як практично втратила голос, чесно відповіла на питання про розлучення з Потапом (Олексієм Потапенко). Фанати не могли не поцікавитися темою особистого життя зірки.
Так, в мережі з'явилося відео з концерту Каменських, під час якого вона поспілкувалася з шанувальниками. Співачку запитали про її стосунки з Потапом, вона обрубала всі чутки.
"Я не розлучаюся з чоловіком. У мене все добре", - заявила зірка.
Потім вона продовжила спілкування з фанатами і запитала, що ще їх цікавить. Хтось із залу крикнув: "Де Потап?". Це питання, судячи з усього, трохи розлютило Каменських. Вона зробила невелику паузу і сказала:
"Моє сонечко, ми ж не близнюки, щоб ходити разом. Сьогодні NK (Настя Каменських - УНІАН). Потрібен Потап? Подзвони йому, напиши йому і запитай"
На цьому запис з концерту обривається. Швидше за все, після цього співачка не захотіла продовжувати обговорення свого особистого життя.
Чутки про розлучення Потапа і Насті Каменських - з чого все почалося
Раніше стало відомо, що екс-підопічна Потапа звинуватила його в схилянні до інтиму. Співачка GIP C стверджувала, що артист робив їй непристойні пропозиції. Потап і Каменських заяву артистки не прокоментували. Однак незабаром з'явилася інформація про те, що зіркова пара розлучається.
За даними блогера Беспалова, нині Каменських намагається відвернути увагу фанатів, а тому розповіла про свою хворобу. Незабаром на чутки про розлучення відповів Потап, він все спростовував.