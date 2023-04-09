Також співачка відповіла на питання про те, де зараз її чоловік.

Співачка Настя Каменських, яка днями вперше вийшла на сцену після того, як практично втратила голос, чесно відповіла на питання про розлучення з Потапом (Олексієм Потапенко). Фанати не могли не поцікавитися темою особистого життя зірки.

Так, в мережі з'явилося відео з концерту Каменських, під час якого вона поспілкувалася з шанувальниками. Співачку запитали про її стосунки з Потапом, вона обрубала всі чутки.

"Я не розлучаюся з чоловіком. У мене все добре", - заявила зірка.

Відео дня

Потім вона продовжила спілкування з фанатами і запитала, що ще їх цікавить. Хтось із залу крикнув: "Де Потап?". Це питання, судячи з усього, трохи розлютило Каменських. Вона зробила невелику паузу і сказала:

"Моє сонечко, ми ж не близнюки, щоб ходити разом. Сьогодні NK (Настя Каменських - УНІАН). Потрібен Потап? Подзвони йому, напиши йому і запитай"

На цьому запис з концерту обривається. Швидше за все, після цього співачка не захотіла продовжувати обговорення свого особистого життя.

Чутки про розлучення Потапа і Насті Каменських - з чого все почалося

Раніше стало відомо, що екс-підопічна Потапа звинуватила його в схилянні до інтиму. Співачка GIP C стверджувала, що артист робив їй непристойні пропозиції. Потап і Каменських заяву артистки не прокоментували. Однак незабаром з'явилася інформація про те, що зіркова пара розлучається.

За даними блогера Беспалова, нині Каменських намагається відвернути увагу фанатів, а тому розповіла про свою хворобу. Незабаром на чутки про розлучення відповів Потап, він все спростовував.

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