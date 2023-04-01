Як виявилося, співак вже знає про те, що говорять про його шлюб.

Український співак Потап (Олексій Потапенко) вперше відреагував на чутки про те, що він нібито розриває стосунки с Настею Каменських. Нещодавно блогер Богдан Беспалов повідомив про те, стосунки зіркової пари закінчаться гучним розлученням.

Потап і Настя Каменських такі чутки не прокоментували. Співачка лише заявила, що вона майже втратила голос та вимушена переносити свої концерти. Нині ж блогер Ростислав Калацинський заявив, що поспілкувався з Потапенком і той розповів, чи дійсно він буде розлучатися.

Як виявилося, співак не підтверджує чутки. Він заявив, що уся ця інформація нібито неправдива.

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"Ні, це фейк", - відповів Потап на питання про розлучення з Каменських.

Проте співак не став розкривати більше подробиць. Він нічого не написав про секс-скандал та ніяк не коментував звинувачення від своєї екс-підопічної.

Чутки про розлучення Потапа і Насті Каменських - з чого все почалося

Нещодавно співачка GIP С, яка працювала з Потапом, розповіла про те, що він схиляв її до інтиму. Вона розкрила подробиці секс-скандалу, після чого мережа почала бурхливо обговорювати інцидент і чекати на реакцію від співака та його дружини Насті Каменських.

На тлі того, що зіркова пара не коментувала скандал, блогер Беспалов заявив, що Потап і Каменських розлучаються. Артисти нібито вирішили розійтися "по-тихому".

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