Український співак Потап (Олексій Потапенко) вперше відреагував на чутки про те, що він нібито розриває стосунки с Настею Каменських. Нещодавно блогер Богдан Беспалов повідомив про те, стосунки зіркової пари закінчаться гучним розлученням.
Потап і Настя Каменських такі чутки не прокоментували. Співачка лише заявила, що вона майже втратила голос та вимушена переносити свої концерти. Нині ж блогер Ростислав Калацинський заявив, що поспілкувався з Потапенком і той розповів, чи дійсно він буде розлучатися.
Як виявилося, співак не підтверджує чутки. Він заявив, що уся ця інформація нібито неправдива.
"Ні, це фейк", - відповів Потап на питання про розлучення з Каменських.
Проте співак не став розкривати більше подробиць. Він нічого не написав про секс-скандал та ніяк не коментував звинувачення від своєї екс-підопічної.
Чутки про розлучення Потапа і Насті Каменських - з чого все почалося
Нещодавно співачка GIP С, яка працювала з Потапом, розповіла про те, що він схиляв її до інтиму. Вона розкрила подробиці секс-скандалу, після чого мережа почала бурхливо обговорювати інцидент і чекати на реакцію від співака та його дружини Насті Каменських.
На тлі того, що зіркова пара не коментувала скандал, блогер Беспалов заявив, що Потап і Каменських розлучаються. Артисти нібито вирішили розійтися "по-тихому".