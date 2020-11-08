На фото співачка позує у себе вдома.

Українська співачка Настя Каменських опублікувала в Instagram нову фотографію, на якій позує у себе вдома.

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Співачка постала в чорному спортивному костюмі. Ймовірно, Настя зібралася на ранкову пробіжку, бо останні кілька років активно займається спортом.

Цікаво, що на фото зірка позує без макіяжу. Але фанати знайшли до чого причепитися. Деякі підписники запитали, чому Настя вирішила показати спортивне фото без попи. А хтось сказав, що фото вийшло не дуже хороше.

"Фото ніяке", "А попа де?", "Ти просто граєш мадам з похорону", - написали фанати.

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Автор: Діана Могилєвич