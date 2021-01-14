Співачка відпочиває на Мальдівах.

Українська співачка Настя Каменських вирушила зі своїм чоловіком, репером Потапом на Мальдіви.

Читайте також54-річна Сальма Хайєк показала обличчя без макіяжу

Пара часто публікує фотографії з відпочинку. Цього разу Настя оприлюднила знімок, на якому позує в басейні. Зірка одягла рожевий роздільний купальник.

Цікаво, що поруч з Настею на воді плавала підставка з їжею. Ймовірно, Каменських вирішила поснідати, не виходячи з басейну.

"Дуже красиво", "Якщо зі столом не сфотографувався, на Мальдівах не побував", "Настю, яка ви все-таки яскрава і красива жінка", - написали фанати.

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич