Каменських постала в новому образі / instagram.com/kamenskux
Українська співачка Настя Каменських вирушила зі своїм чоловіком, репером Потапом на Мальдіви.
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Пара часто публікує фотографії з відпочинку. Цього разу Настя оприлюднила знімок, на якому позує в басейні. Зірка одягла рожевий роздільний купальник.
Цікаво, що поруч з Настею на воді плавала підставка з їжею. Ймовірно, Каменських вирішила поснідати, не виходячи з басейну.
"Дуже красиво", "Якщо зі столом не сфотографувався, на Мальдівах не побував", "Настю, яка ви все-таки яскрава і красива жінка", - написали фанати.
Каменських постала в новому образі / instagram.com/kamenskux
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