Каменських показала" лук " / instagram.com/kamenskux
Українська співачка Настя Каменських опублікувала в Instagram нову фотографію.
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На знімку вона позує, лежачи на дивані. У кадрі Настя постала в чорній міні-сукні і в босоніжках на високих підборах. Крім того, вона зробила яскравий макіяж і зачіску в стилі "мокрих" локонів.
Такий образ вона підібрала для зйомок кліпу на свою нову пісню Vibe. Оператор зняв Каменських з такого ракурсу, щоб було видно її довгі ноги. Варто відзначити, що Настя активно займається спортом і підтримує свою форму.
Каменських показала" лук " / instagram.com/kamenskux
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