Співачка стежить за своєю фігурою.

Українська співачка Настя Каменських опублікувала в Instagram нову фотографію.

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На знімку вона позує, лежачи на дивані. У кадрі Настя постала в чорній міні-сукні і в босоніжках на високих підборах. Крім того, вона зробила яскравий макіяж і зачіску в стилі "мокрих" локонів.

Такий образ вона підібрала для зйомок кліпу на свою нову пісню Vibe. Оператор зняв Каменських з такого ракурсу, щоб було видно її довгі ноги. Варто відзначити, що Настя активно займається спортом і підтримує свою форму.

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Автор: Діана Могилєвич