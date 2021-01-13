Співачка продемонструвала свою фігуру.

Українська співачка Настя Каменських показала в Instagram фото в купальнику.

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На знімку дівчина постала в білому роздільному купальнику з темними плямами. Варто відзначити, що таке забарвлення зараз дуже популярне серед модниць.

Крім того, в такому образі добре видно фігуру Насті, за якою вона вже старанно стежить кілька років. При цьому фанати не оцінили такий знімок.

"Може краще дитину завести? Нудно вам", "Настю, може досить свої труси всім показувати? Пора про дітей подумати", "А ще вище не можна труси натягнути?",- написали фанати.

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Автор: Діана Могилєвич