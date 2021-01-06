Співачка знову натрапила на хейт через спокусливий образ.

Українська співачка Настя Каменських опублікувала в Instagram серію фотографій з шоу "Маска".

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Зірка постала в лаковій чорній сукні, рукавичках і ботфортах. Наверх сукні вона одягла подовжену рожеву жилетку. Доповнила зірка такий образ чокером.

Також Настя зробила високий пучок і випустила чубок. Сама співачка назвала такий образ "рожевою бомбою". А ось фанатам не сподобалися ці знімки. Вони знову її розкритикували.

"Знову язик вивалила", "Нічого нового", "Непристойно з відкритим ротом і язиком назовні жестикулювати. Це поганий тон, виховання на обличчя. А Настя постійно кривляється. Публічна людина формує про себе навмисне думку вульгарної і не вихованої особистості! Жахливо! Вульгарно як мінімум", - написали шанувальники.

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Автор: Діана Могилєвич