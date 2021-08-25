Артист виступив на концерті до Дня Незалежності України.

Лідер українського рок-гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук став одним з учасників концерту на "Олімпійському", який відбувся до Дня Незалежності України.

Під час виступу Вакарчука на вулиці почався проливний дощ. Артиста це не злякало - він зняв взуття і продовжив виконувати головні хіти своєї групи.

Цікаво, що крім власних хітів Святослав Вакарчук виконав і другий гімн України. Так, разом з Тарасом Петриненко він виконав пісню "Україна".

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При цьому глядачам не зовсім сподобався виступ Вакарчука. У коментарях під відео вони розкритикували артиста.

"Ну набігався Слава, навився як вовк, комусь і таке подобається, сперечатися не хочу, але навіщо було заважати співати Петриненко?", "З Борисом Моісеєвим нехай заспіває в дуеті", "Вакарчук вже не той", - пишуть користувачі мережі.

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Автор: Діана Могилєвич