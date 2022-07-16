Вона попередила про небезпеку своїх шанувальників.

Українська співачка і модель Камалія попередила, що шахраї намагаються обдурити людей від її імені в соціальних мережах. Так, зірка поділилася скріншотами, де від імені нібито її фан-аккаунта невідомі обіцяють грошову допомогу.

Камалія підкреслила - до подібної "допомоги" вона не має ніякого відношення. Швидше за все, зловмисники проситимуть надати особисті дані банківської карти, щоб списати звідти кошти. Зірка закликала своїх фанів не вестися на це.

"Хочу звернутися до всіх і попередити, що зараз дуже багато шахраїв! Тільки на моїх офіційних сторінках в Instagram і Facebook ви можете бачити відповідну дійсності інформацію. У тому числі ту, яка спрямована на сім'ї, постраждалі від війни в Україні. Впевнена, що зловмисники будуть знайдені, покарані і заблоковані назавжди", - заявила Камалія Захур.

Нагадаємо, раніше Камалія, яка зараз займається волонтерською діяльністю і допомагає українським біженцям, зізналася, чи звертався до неї за допомогою Володимир Зеленський.

Також УНІАН писав, що Дзідзьо розповів, як став жертвою шахраїв.

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