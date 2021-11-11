Маша показала кілька "літніх" фото на заході.

16-річна дочка української співачки Олі Полякової - Маша - похвалилася у своєму інста-блозі фотографіями з Мальдів. Дівчина вирішила влаштувати собі міні-фотосесію на заході.

У кадрі Маша постала в білій міні-сукні в горошок. На голову вона одягла сонцезахисні окуляри, а самі руді локони розпустила. У руці Полякова-молодша тримала келих з коктейлем.

"Мама сказала, що я найкрасивіша дівчина на землі, вірити чи ні?",- підписала фото Маша.

"Свої діти завжди найкрасивіші", "Мама завжди говорить правду", "Звичайно, вірити", "Мама не обдурить", "Неймовірна красуня", "Дуже красива дівчина", - пишуть шанувальники в коментарях.

Раніше УНІАН повідомляв, що Оля Полякова відправилася зі своєю сім'єю у відпустку на Мальдіви. Співачка вже встигла похвалитися кількома кадрами в бікіні.

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Автор: Діана Могилєвич