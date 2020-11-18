Журнал People з 1985 року вибирає найсексуальнішого чоловіка в світі. Першим, хто отримав цей титул, був актор Мел Гібсон.

Зірка "Чорної пантери" 33-річний актор Майкл Б.Джордан визнаний найсексуальнішим чоловіком у світі за версією журналу People.

Читайте такожЕксперт назвавши секрет ідеального шлюбу Кейт і принца ВільямаПро це повідомляється на сайті видання.

"Це круте почуття. Знаєте, багато хто жартував, що цю нагороду я точно не отримаю. Але добре бути частиною такого клубу", – зазначив Майкл. Актор додав, що жіноча частина його сім'ї безумовно буде пишатися ним.

Хто такий Майкл Б. Джордан

Майкл Б. Джордан народився в лютому 1987 року в Каліфорнії. У кіно почав зніматися з 1999 року. Найбільш відомий за фільмами "Станція "Фрутвейл"", "Фантастична четвірка", "Чорна Пантера", а також двома продовженнями серії "Роккі" "Крід: Спадщина Роккі" та "Крід 2".

Найсексуальніші чоловіки за версією People

Журнал People з 1985 року вибирає найсексуальнішого чоловіка в світі. Першим, хто отримав цей титул, був актор Мел Гібсон. У 2018 році найсексуальнішим чоловіком був названий актор Ідріс Ельба. А в минулому році цієї честі був удостоєний співак Джон Ледженд.

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Автор: УНІАН