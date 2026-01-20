'Зупиняли ТЦК': зірка 'Скаженого весілля' розповів, чому не мобілізувався до ЗСУ

Актор має серйозні проблеми зі здоров'ям.

Український актор театру, кіно та дубляжу Назар Задніпровський ("Скажене весілля", "Слуга народу") заявив, що не мобілізувався до війська через хворобу.

В інтерв'ю "Суспільне Культура" 50-річний артист розповів, що під час повномасштабного вторгення його зупиняли представники поліції та Територіального центру комплектування і соціальної підтримки, однак він визнаний непридатним до служби через цукровий діабет.

Актор каже, що від моменту, коли його життя рятували у військовому госпіталі, пройшло вже 20 років. Весь цей час він змушений колоти собі інсулін. Попри те, що Задніпровський вже був непридатним до військової служби, у 2017 році його викликали у військкомат на проходження військово-лікарської комісії:

"Мене викликають туди в цей воєнкомат мій, де Суворовське училище колишнє, зараз Богуна, і кажуть проходити комісію. Я кажу: "Так ви ж мене вже [списали], в мене цукровий діабет". А вони: "У нас немає документів на вас. Проходьте комісію". Я проходжу знов комісію, при них міряю цукор, при них інсулін колю. Вони питають: "Скільки років діабету?". На той момент був 12-й рік. І мене в 2017 році просто списали".

Нагадаємо, раніше про мобілізацію до лав українського війська повідомив український репер Міша Правильний. Артист заявив, що втратив всі відстрочки, тож вирішив не ухилятися від служби.

