'Зупиняли ТЦК': зірка 'Скаженого весілля' розповів, чому не мобілізувався до ЗСУ

Український актор театру, кіно та дубляжу Назар Задніпровський ("Скажене весілля", "Слуга народу") заявив, що не мобілізувався до війська через хворобу.
В інтерв'ю "Суспільне Культура" 50-річний артист розповів, що під час повномасштабного вторгення його зупиняли представники поліції та Територіального центру комплектування і соціальної підтримки, однак він визнаний непридатним до служби через цукровий діабет.
Актор каже, що від моменту, коли його життя рятували у військовому госпіталі, пройшло вже 20 років. Весь цей час він змушений колоти собі інсулін. Попри те, що Задніпровський вже був непридатним до військової служби, у 2017 році його викликали у військкомат на проходження військово-лікарської комісії:
"Мене викликають туди в цей воєнкомат мій, де Суворовське училище колишнє, зараз Богуна, і кажуть проходити комісію. Я кажу: "Так ви ж мене вже [списали], в мене цукровий діабет". А вони: "У нас немає документів на вас. Проходьте комісію". Я проходжу знов комісію, при них міряю цукор, при них інсулін колю. Вони питають: "Скільки років діабету?". На той момент був 12-й рік. І мене в 2017 році просто списали".
Нагадаємо, раніше про мобілізацію до лав українського війська повідомив український репер Міша Правильний. Артист заявив, що втратив всі відстрочки, тож вирішив не ухилятися від служби.