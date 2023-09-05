Беспалов переконаний, що Остапчук "під виглядом благодійності" наживається на війні.

Оглядач українського шоу-бізнесу Богдан Беспалов поділився відео, як дівчина розповідає про мотиви шоумена Володимира Остапчука їздити за кордон.

За її словами, він дає "благодійні" концерти в Барселоні, проте місце проведення повідомляється тільки тим людям, хто вже купив квиток. А гроші за нього потрібно скидати на банківську карту його дружини - Катерини Полтавської.

"Ніякої благодійності там і в помині немає, хтось піде купувати собі нову сумочку. Мені пропонують купити квиток і піти закидати його яйцями. Чесно, навіть не хочеться витрачати на це гроші. Якщо ви можете від нього відписатися - відпишіться. Якщо можете поскаржитися на його сторінку - поскаржтеся", - каже дівчина.

Беспалов зазначає, що, дійсно, люди скидають гроші за білет на концерт під виглядом "благодійності", а насправді навіть не знають, на що можуть піти ці кошти.

"Їхали через Польщу, щось там закупили і потім показали: "Ось дивіться, ми все привезли". Блін, яка люта кринжатина. Як соромно. Тому що є категорія зірок, яка не просто перегинає палицю, а переходить червону лінію. Наживатися на крові твоїх співвітчизників, наших захисників, людей, які щодня ризикують своїми життям і здоров'ям. А ти їдеш під шумок за кордон проводити "благодійний" стендап, а сам просто наживаєшся і показуєш, що до тебе ніякого відношення не мають правила і закони", - зазначив Беспалов.

Він порекомендував шанувальникам Остапчука, які відвідували його концерти за кордоном, звернутися до шоумена і попросити звіт про витрачені кошти.

Остапчук потрапив у скандал

Нещодавно стало відомо про те, що Володимир Остапчук виїхав до Хорватії, щоб заробити грошей. За кордоном він провів церемонію одруження.

"Так нахабно і підло прикриватися благодійністю, щоб заробляти заради власного збагачення. Коли цього телепня скасують?" - відреагував на інцидент Беспалов.

Вас також можуть зацікавити новини: