Користувачі мережі його захейтили.

Блогер і оглядач українського шоу-бізнесу Богдан Беспалов поділився роликом, на якому шоумен Володимир Остапчук проводить церемонію одруження в Хорватії.

Він написав, що ведучий виїхав за кордон днями "під виглядом благодійності", а сам насправді поїхав заробляти гроші на проведенні свят.

"Так нахабно і підло прикриватися благодійністю, щоб заробляти заради власного збагачення. Коли цього телепня скасують?" - написав Беспалов у своєму Telegram-каналі.

Як відреагували користувачі мережі

"Гроші не пахнуть"

"Скотина"

"Від його інтелекту і ментального наповнення не варто було очікувати чогось іншого"

"Немає слів"

"Має бути суспільний резонанс, але людям зараз не до цього"

Сам Володимир Остапчук поки ніяк не прокоментував цю ситуацію.

Нагадаємо, раніше Олі Поляковій дорікнули за "розкішне життя" під час війни. Співачка не промовчала. Вона різко відповіла жінці, яка написала їй гнівне повідомлення.

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