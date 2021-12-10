Серед кривдників співачки виявився російський продюсер Ігор Крутой.

Відома українська співачка Оля Полякова, як виявилося, не завжди була впевненою в собі артисткою, яка не звертає увагу на критику. Зірку неодноразово принижували чоловіки, які дозволяли собі говорити образи на її адресу.

Разом з Машею Єфросиніною в новому випуску шоу "Дорослі дівчатка" співачка обговорила стереотипи й критику, через яку люди можуть сильно страждати.

Так, Полякова зізналася, що на початку її кар'єри вона була в Монако разом зі своїм чоловіком. Там проходило святкування, де був присутній російський продюсер і композитор Ігор Крутой. Співачка ще не була популярною, але дуже хотіла виступити перед людьми.

Коли Полякова виходила на сцену, Крутой і його дружина просто встали з-за столу і почали виходити із залу. Чоловік співачки підбіг до російського продюсера і попросив його залишитися, щоб подивитися її виступ. Однак Крутой поставився до Полякової зневажливо, він її обізвав.

Точної фрази Крутого співачка не пам'ятає. За її словами, він обізвав її мало не "співаючими трусами". Після цього Полякова сильно переживала і комплексувала. Але зараз їй вже все одно на критику, адже за нею стоїть величезна аудиторія, яка її любить.

Крім Крутого співачку принижував ще один чоловік. На початку кар'єри Полякової звукорежисер називав її "дуплом". Це сильно зачіпало артистку, через образливі слова вона втрачала все бажання створювати пісні й могла записувати одну композицію понад шість місяців.

Але зараз, коли Полякова стала однією з найвідоміших співачок України й зуміла розвинути свій талант, критика і принизливі образи проходять повз її вуха. За словами артистки, люди часом не усвідомлюють, що своїми словами вони можуть ображати іншу людину, якщо той не вміє реагувати на грубість.

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Автор: Віолетта Орлова