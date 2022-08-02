Вони довго боролися за життя, але через онкологію воно обірвалося.

Нещодавно весь український шоу-бізнес стрясла новина про смерть актриси і телеведучої Руслани Писанки. Вона довго мовчала про свою хворобу, а те, що у неї онкологія українці дізналися вже після її смерті. Жінка лікувалася в Німеччині, але навіть європейська медицина не допомогла їй побороти рак.

Сьогодні УНІАН розповість ще про п'ятьох відомих українських людей, які померли від онкології.

Віра Бочкур

Популярна блогерка Віра Бочкур боролася з недугою разом зі своїм сином. Коли хлопчикові було всього 4 місяці, лікарі діагностували у нього рак. Тоді Віра вирішила стати донором для сина, бо йому була потрібна пересадка печінки. Коли вона пройшла обстеження, то і їй повідомили про те, що у неї є онкологія. Так і почалася їхня спільна боротьба за життя. На щастя, малюк зміг побороти хворобу, а ось його мама померла.

Богдан Ступка

У 2012 році від раку кісток помер знаменитий актор Богдан Ступка. Чотири місяці він боровся з онкологією, але перемогти її йому так і не вдалося. Він помер у віці 70 років.

Павло Павлік

Син відомого українського артиста Віктора Павліка помер від раку у віці 21 року. Він лікувався не тільки в Україні, а й в Ізраїлі. А останні місяці життя хлопець провів в Одесі.

Євген Огір

Продюсер Євген Огір помер від раку шлунка. Його дружина, співачка Тіна Кароль була з ним, коли він боровся з онкологією. Але йому не вдалося перемогти рак. Ця трагічна звістка застала Кароль буквально перед її виступом. Але вона не відмовилася співати на сцені. Зірка вийшла і виконала свою пісню "Више облаков", яка в одну мить знайшла зовсім інший сенс. Приховати своїх сліз їй не вдалося.

Марина Кукліна-Май

Зірка серіалів "Жіночий лікар" і "Пес" Марина Кукліна-Май також померла від онкології. На момент смерті їй було всього 33 роки. Вона була талановитою актрисою, тому світ кіно втратив не тільки хорошу людину, але і справжню зірку.

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