Серед них Алла Пугачова, Софія Ротару та інші.

Жінки з роками стають тільки краще, особливо ті, хто багато уваги приділяє своїй зовнішності. Серед них є і відомі пенсіонерки, яким таки вдалося обдурити час.

Алла Пугачова

72-річна Примадонна зовсім не виглядає на свій вік. Вона періодично змінює стиль одягу, зачіску, експериментує з макіяжем. Шанувальники неодноразово відзначали, що Пугачова виглядає максимум на 50 років. Погодьтеся, що це дійсно так.

Софія Ротару

74-річна Софія Ротару також не виглядає на свій вік. Багато хто з пластичних хірургів відзначав, що зірка могла вдаватися до послуг фахівців. Серед основних операцій, які зробила Ротару, вони виділяють підтяжку, блефаропластику і СМАС-підтяжку обличчя. Ось так знаменитість і домоглася "омолодження" років на 30.

Мей Маск

Мама Ілона Маска - Мей Маск - є ровесницею Софії Ротару. При цьому жінка дуже струнка, яскрава і приваблива. Більш того, вона знімається у відвертих фотосесіях. Нещодавно вона потрапила на обкладинку одного з глянцевих журналів, де знялася в купальнику.

Мадонна

Те, що 63-річна Мадонна неодноразово зверталася до пластичних хірургів - це і так зрозуміло. Але ви тільки подивіться, який вигляд вона має. Хіба хоч хтось скаже, що їй 63? Ні, в мережі розчулюються її талантом "зберігати" молодість.

Шерон Стоун

64-річна Шерон Стоун також має приголомшливий вигляд в свої роки. Актрисі вдалося обдурити час і залишитися такою ж привабливою, як і в молоді роки. Ці жінки доводять, що зберегти молодість можливо, головне - бажання.

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