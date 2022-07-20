Якщо ви думаєте, що пластика позбавить вас від комплексів, то це не завжди так.

Багато жінок в гонитві за уявними стандартами краси і заради позбавлення комплексів йдуть на серйозні жертви. Вони вдаються до послуг пластичних хірургів, але за підсумком не завжди очікування відповідає дійсності.

Кого зі знаменитих жінок понівечила пластика - читайте на УНІАН.

Донателла Версаче

Іменитий дизайнер Донателла Версаче, по ідеї, повинна виглядати бездоганно. Але все не так райдужно, як хотілося б. Жінка неодноразово вдавалася до послуг пластичних хірургів, але ті замість того, щоб позбавити її від комплексів, здається, додали їй нових.

Кім Бесінджер

Актриса Кім Бесінджер в молодості була досить привабливою дівчиною. Але одного разу вона зважилася поліпшити свою зовнішність і лягла під ніж хірурга. Пізніше вона з'явилася на прем'єрі фільму "11 годин" в Каліфорнії практично з "новим" обличчям - настільки сильно змінила її зовнішність пластична операція.

Рене Зеллвегер

Актриса Рене Зеллвегер зробила невдалу блефаропластику. Медики вважають, що актрисі вкололи занадто багато ботоксу, що призвело до зміни лінії брів. В результаті її обличчя стало зовсім іншим. На деяких знімках її навіть складно було впізнати.

Кайлі Міноуг

Співачка Кайлі Міноуг зробила пластичну операцію, після якої її обличчя стало асиметричним. Права брова занадто піднята, а саме обличчя набуло штучний обрис.

Мікаела Романіні

Світська левиця Мікаела Романіні спочатку коригувала дрібні недоліки у своїй зовнішності, але пізніше і зовсім "перекроїла" своє обличчя. Варто відзначити, що саме завдяки пластиці вона стала відомою.

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