Джаред Лето, Кайлі Міноуг / колаж з фото

Про них мріють багато хто, але, здається, шлюб їх зовсім не цікавить. Може це пов'язано з тим, що вони ще не зустріли ту саму людину, а може просто люблять свободу. Хай там як, деякі знаменитості ще жодного разу не перебували в офіційному шлюбі.

Леонардо Ді Капріо

Голлівудському акторові приписують романи з безліччю знаменитих жінок, серед яких Хелена Крістенсен, Жизель Бюндхен, Бар Рафаелі, Ерін Хітертон, Блейк Лайвлі та інші. Зараз у нього нова пасія, модель Камілла Морроне. Подейкують, що Лео зробив коханій пропозицію, але поки ніякої конкретики про весілля немає. Можливо, саме Камілла стане першою офіційною дружиною актора, а може і ні. Він - товариш непередбачуваний!

Леонардо Ді Капріо / https://www.instagram.com/yankdrop/

Шарліз Терон

Володарка "Оскара" Шарліз Терон також жодного разу не була в шлюбі. У неї було кілька гучних романів, в тому числі з солістом групи Third Eye Blind Стівеном Дженкінсом, але до весілля справа так і не дійшла.

Відомо, що Шарліз вирішила присвятити себе дітям. Відзначимо, у неї немає рідних дітей. Вона виховує прийомних хлопчика і дівчинку.

Шарліз Терон / instagram.com/charlizeafrica

Кайлі Міноуг

Співачка багато разів намагалася влаштувати своє особисте життя, але щось постійно їй заважало. У 2016 році удача їй таки посміхнулася. Тоді стало відомо про її заручини з актором Джошуа Сассом, але вже через рік Міноуг розірвала з ним стосунки, так і не зігравши весілля. Виявилося, що наречений дуже любив їй зраджувати. Зараз вона зустрічається з Полом Соломонсом, і вони вже оголосили про заручини. Але чи буде весілля - поки напевно невідомо.

Кайлі Міноуг / instagram.com/kylieminogue

Джаред Лето

Улюбленець мільйонів жінок Джаред Лето теж жодного разу офіційно не був одружений. Він зустрічався з Брітні Спірс, Скарлетт Йоханссон, Періс Хілтон та іншими знаменитими дівчатами, але про весілля, здається, так і не замислювався. 

Сам Джаред неодноразово говорив, що не готовий брати на себе відповідальність за іншу людину, тому поки він живе холостяцьким життям.

Джаред Лето / Фото REUTERS

Аль Пачіно

Голлівудський актор Аль Пачіно дуже любить жінок, але не готовий прощатися зі своєю свободою. Відомо, що у нього є троє дітей, матері яких так і не стали офіційними дружинами Аль Пачіно. І хоч з жінками у нього не склалося, зате він відверто говорить про те, що найкраще в його житті - це діти.

Аль Пачіно / Фото REUTERS

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