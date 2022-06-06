Вони так і не створили свій осередок суспільства.

Про них мріють багато хто, але, здається, шлюб їх зовсім не цікавить. Може це пов'язано з тим, що вони ще не зустріли ту саму людину, а може просто люблять свободу. Хай там як, деякі знаменитості ще жодного разу не перебували в офіційному шлюбі.

Леонардо Ді Капріо

Голлівудському акторові приписують романи з безліччю знаменитих жінок, серед яких Хелена Крістенсен, Жизель Бюндхен, Бар Рафаелі, Ерін Хітертон, Блейк Лайвлі та інші. Зараз у нього нова пасія, модель Камілла Морроне. Подейкують, що Лео зробив коханій пропозицію, але поки ніякої конкретики про весілля немає. Можливо, саме Камілла стане першою офіційною дружиною актора, а може і ні. Він - товариш непередбачуваний!

Шарліз Терон

Володарка "Оскара" Шарліз Терон також жодного разу не була в шлюбі. У неї було кілька гучних романів, в тому числі з солістом групи Third Eye Blind Стівеном Дженкінсом, але до весілля справа так і не дійшла.

Відомо, що Шарліз вирішила присвятити себе дітям. Відзначимо, у неї немає рідних дітей. Вона виховує прийомних хлопчика і дівчинку.

Кайлі Міноуг

Співачка багато разів намагалася влаштувати своє особисте життя, але щось постійно їй заважало. У 2016 році удача їй таки посміхнулася. Тоді стало відомо про її заручини з актором Джошуа Сассом, але вже через рік Міноуг розірвала з ним стосунки, так і не зігравши весілля. Виявилося, що наречений дуже любив їй зраджувати. Зараз вона зустрічається з Полом Соломонсом, і вони вже оголосили про заручини. Але чи буде весілля - поки напевно невідомо.

Джаред Лето

Улюбленець мільйонів жінок Джаред Лето теж жодного разу офіційно не був одружений. Він зустрічався з Брітні Спірс, Скарлетт Йоханссон, Періс Хілтон та іншими знаменитими дівчатами, але про весілля, здається, так і не замислювався.

Сам Джаред неодноразово говорив, що не готовий брати на себе відповідальність за іншу людину, тому поки він живе холостяцьким життям.

Аль Пачіно

Голлівудський актор Аль Пачіно дуже любить жінок, але не готовий прощатися зі своєю свободою. Відомо, що у нього є троє дітей, матері яких так і не стали офіційними дружинами Аль Пачіно. І хоч з жінками у нього не склалося, зате він відверто говорить про те, що найкраще в його житті - це діти.

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