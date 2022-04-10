Олексій Дурнєв, Даша Квіткова / Фото - instagram.com

УНІАН склав перелік медійних особистостей з України, хто вирішить перейти на державну мову. 

Катерина Репяхова

Дружина Віктора Павліка тепер виходить в Instagram-stories виключно українською мовою, якою бездоганно володіє. Сам Павлік сказав, що закохується в свою дружину знову і знову, коли вона говорить українською. 

Відзначимо, що раніше блогер і концертний директор спілкувалася російською мовою, а її чоловік - українською. 

Instagram Катерина Репяхова

Олексій Дурнєв 

Блогер і шоумен також перейшов на державну мову. У цьому можна переконатися, подивившись його випуски "Дурнєв дивиться останні сторіс руського миру".

"Шановні, українська мова крута! Зараз багато хто почав говорити українською. Я теж намагаюся. Всіх російськомовних українців я закликаю хоча б спробувати перейти на українську мову в побуті. Нічого такого страшного в цьому немає. Якщо ви будете читати українські книги, дивитися кіно, слухати українську музику, воно потроху піде. Помилок буде все менше, вам буде все комфортніше", - заявив Олексій Дурнєв. 

Олексій Дурнєв / скріншот відео YouTube

Даша Квіткова

Дружина Микити Добриніна раніше вела свій практично двомільйонний блог російською мовою. Останнім часом її публікації і сторіс почали виходити українською. 

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Христина Остапчук

Дружина телеведучого каналу "Україна" Володимира Остапчука також перевела свій блог на більш ніж 100 тисяч фоловерів на українську мову. 

Дружина Володимира Остапчука / instagram.com/vova_ostapchuk

Анна Трінчер

Зірка серіалу "Школа" і проекту "Голос країни" вирішила українізувати свій блог. Раніше вона вела його російською, а ось пісні випускала і російською, і українською. 

"Я прийняла рішення поступово переходити на українську мову. Такий ось відгук моєї душі. Я почала читати книги українською, з деякими друзями повністю спілкуватися українською, слухаю українську мову і я думаю, що у мене все вийде з вашою підтримкою", - аргументувала своє рішення Анна Трінчер.

Анна Трінчер / фото instagram.com/annatrincher_official

Нагадаємо, Ані Лорак тимчасово відмовилася від концертів у Росії, але запланувала тур по Німеччині.

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